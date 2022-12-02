Gündem CHPnin 3 Aralıkta açıklayacağı manifestoya gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi Kurucu değerlerini hatırlamalıdır
POLİTİKA

CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı manifestoya gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi: Kurucu değerlerini hatırlamalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'den ekonomi danışmanı atamasına gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi. CHP'nin kurucu değerlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Amerikancı sosyal bilimlere itaatkâr kalarak kurtuluş mümkün değildir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin 3 Aralıkta açıklayacağı manifestoya gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi: Kurucu değerlerini hatırlamalıdır
Gazeteci Soner Yalçın

CHP'li Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun insan nüfusunun azaltılması gerektiğini söyleyen ABD'li yazar ve ekonomist Jeremy Rifkin ile Ermeni soykırımını savunan ekonomist Daron Acemoğlu'nun ekonomi kadrosunda yer almasına tepki gösterdi.

CHP'nin kurucu değerlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Soner Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Tartışmamız gereken asıl konulardan biri budur! Siyasi partiler, düşünsel genlerindeki Soğuk Savaş etkilerine artık eleştirel bakmak zorundadır. Döne döne Amerikan ekolüyle yetişmiş sosyal bilimcilere başvurmak çıkmaz yoldur. Ekonomi-politik yeni düzen inşa etmek için öncelikle bu kamburdan kurtulmak elzemdir. Anlamaya gerek yok, artık biliyoruz: Krizlerle dolu, yıkıcı, işlevsiz, yoksulluk arttırıcı bu azgın piyasa düzeninin neyini anlayacağız. Amaç, analamak değil Amerikancı iradenin ortadan kaldırılması olmalıdır. İşe, Soğuk Savaş aptallaştırılmasından, ABD'nin hegemonik baskısından kurtulmakla başlanmalıdır. Amerikancı sosyal bilimlere itaatkâr kalarak kurtuluş mümkün değildir. İlk başta CHP, kurucu değerlerini hatırlamalıdır. 3 Aralık Manifestosunu merakla bekliyorum.

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