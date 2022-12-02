CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı manifestoya gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi: Kurucu değerlerini hatırlamalıdır

Ekonomi

Müteahhitlik sektörü yurt dışından 11 ayda 10 milyar dolarlık iş aldı

Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün bu yılın 11 aylık döneminde üstlendiği proje tutarı yaklaşık 10 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektörün bu yıl kasım sonuna kadar üstlendiği proje sayısı 258 olarak kayıtlara geçti.