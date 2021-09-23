Gündem CHPnin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu 1940lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk
POLİTİKA

CHP'nin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu: 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan uçak fabrikasının dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü tarafından kapatılmasını görmezden gelerek "CHP döneminde Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu: 1940lı yıllarda dünyaya uçak ihraç ediyorduk
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette bulunduğu Rize'de "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması"nda bir konuşma yaptı.

"UÇAK İHRAÇ EDEN BEŞ ÜLKEDEN BİRİYDİK"

Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün uçak fabrikalarını kapatmasını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, "1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık biraz" dedi.

"KENDİ TARİHİMİZE YABANCILAŞTIK"

"CHP döneminde Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi" açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Kayseri’de 1921 yılında uçak fabrikasının temeli atıldı. Dokuz yıl sonra Kayseri’den kalkan ilk uçak Ankara’ya indi. Ankara Etimesgut’da uçak fabrikası motorlarının temeli atıldı. 1940’lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden beş ülkeden biriydik. Kendi tarihimize yabancılaştık" ifadelerini kullandı.

İnönü'nün kapattığı uçak fabrikalarını unutan Kılıçdaroğlu: 40'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik
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İnönü'nün kapattığı uçak fabrikalarını unutan Kılıçdaroğlu: 40'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, '1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Kendi tarihimize yabancılaştık biraz. Kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından sosyal medyada tepki gören Kılıçdaroğlu'na, 'İsmet İnönü'nün kapattığı fabrikalardan bahsediyor.' yorumları yapıldı.


  • Uçak fabrikası kapatılan Nuri Demirağ, yeniden fabrikayı kurmak ve üretim yapmak için dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'ye mektup dahi yazmıştı.

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