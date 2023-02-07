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Çok sayıda ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi.

18:25 . 7/02/2023 Salı
AA
Kahramanmaraş şehir merkezi deprem sonrası savaş alanına döndü.

Kahramanmaraş şehir merkezi deprem sonrası savaş alanına döndü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında uluslararası yardımı da içeren “Seviye 4" alarm ilan edildiği duyuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından aram kurtarma ekipleri ve yardımlar bölgeye intikal ederken yurtdışından da bir çok ülkeden yardım ekipleri Türkiye'ye geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan'dan 370 kişiden oluşan yardım ekibi bölgeye gelerek aram kurtarma faaliyetlerine yardımcı oldu.

İngiltere, Fransa, Malezya, Japonya ve Rusya’nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye’ye yönlendirdi.

Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 21 olarak güncelledi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 21ülkeden 30 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini bildirdi.

Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.


#Kahramanmaraş
#DEPREM
#ekip
1 saat önce
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Çok sayıda ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli gönderdi
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