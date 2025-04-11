Çöp ayrıştırma tesisinde makineye sıkışan genç son yolculuğuna uğurlandı

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Altun (26) isimli işçi, çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Soner Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.