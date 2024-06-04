'Çöp ev'de teyzesinin alıkoyduğu çocuğun annesinden 15 yıl hapis cezasına tepki: AİHM'e gideceğim

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde 2022 yılının Temmuz ayında meydana gelen olayda, tahliye kararı için bir daireye gelen icra ekipleri, çöp evle karşılaştı. Evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

27 yıla kadar hapis istemi

Polis, C.M.A. (12)adlı çocuğun dairede kiracı olarak kalan Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğunu belirledi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kamuran Pınar A. hakkında 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kamuran Pınar A.

6'ncı duruşmada tahliye oldu

Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kamuran Pınar A., 2 Şubat'ta görülen 6'ncı duruşmada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyup, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını istedi. Savcı, 7'nci duruşmada mütalaasını verdi. Savcı, Kamuran Pınar A.'nın 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca aynı dosyada suça sürüklenen çocuk yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.'nın (18) da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Yeğenimi getirirseniz bana gelir sarılır"

Davanın dün karar duruşması görüldü. Duruşmaya tanınmamak için başörtüsü, gözlük ve maske takarak gelen Kamuran Pınar A., son savunmasında yeğenine şiddet uygulamadığını iddia etti. Ağlayarak savunma yapan Kamuran Pınar A., "Şimdiye kadar hayatımda hiçbir ceza almadım, hiçbir kuralı aşmadım. Polis çocuğuyum, öğretmen çocuğuyum. Kızımı da yetiştirme tarzımdan dolayı hep takdir gördüm. Hiçbir kötü harekette bulunmadım ki şu an benim yeğenimi getirseniz bana gelir, sarılır. Elinizi kaldırsanız, kafasını çekmez. Çünkü hiç şiddet uygulamayan biriyim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Yasemin A.

15 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, Kamuran Pınar A.'yı 'eziyet' suçundan 7 yıl, 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kamuran Pınar A. 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise beraat etti. Sanığın kızı Esra Zeynep A.'ya da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatlarının itiraz edeceği belirtildi.

Duruşma için Antalya'dan geldi

Öte yandan Antalya'da yaşayan ve karar duruşması için Bursa'ya gelen C.M.A.'nın annesi Yasemin A. mahkemenin kararına tepki gösterdi. DHA muhabirine konuşan Yasemin A., kız kardeşinin oğlu için bir tehdit olduğunu belirterek, "Benim çocuğum, can güvenliği olmadığı için hala devlet korumasında. Zaten yıllarca çocuğuma hasret kaldım. Bu kadın ve kızı tutuksuz yargılandıkları için hala çocuğumdan ayrı tutulmak zorunda kalıyorum. Bu anne ve kız sadece bana değil, bize değil, bütün topluma karşı bir tehdit unsuru oluşturuyor. Benim oğlum, bu yaşadıklarımızdan sonra, adaletin yerini bulması anlamında savcı olmaya karar verdi" dedi.

"Asla yeterli bir ceza değil"

Karara itiraz edeceğini belirten Yasemin A., şunları söyledi:

"Ceza alması çok güzel. Ceza aldı ancak bizim için yeterli değil. Çektiğimiz şeyler için, oğlumun uğradığı işkenceler adına asla yeterli bir ceza değil. O kadın benim çocuğumu öldürmeye teşebbüs etti ve bu suçtan da beraatine karar verildi. Şok geçirdim, bu olayın devamı için uğraşacağım. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. İçeride karşı tarafın 2 avukatı vardı, çok güzel müdafaa ettiler. O anda şaşırdım, acaba suçlu ben miyim diye düşündüm. Eziyet gördüğü ve işkenceye uğradığı için benim oğlum mu suçluydu. Ciddi anlamda neler olduğunu anlayamadım. Toplam 15 seneye çarptırıldı ancak bir detay var; o çok önemli. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Bu şahıs ki en çocuk ölmeyince organ mafyasıyla görüşmüş. Bu şahıs, bu suçtan beraat aldı. Bu, çok ilginçti. Öldürmeye teşebbüs suçundan beraat alması, çok ilginçti. Bu uygun değildi bence ve ceza da yeterli değil."

"Bu kişiler toplum için de tehlikeliler"

Yeğeninin de oğluna işkence yaptığını ve annesi kadar suçlu olduğunu söyleyen Yasemin A., "Mutlaka tutuklama kararı olmalı. Çünkü bu kişiler, toplum için de tehlikeliler. Gerçekten suç potansiyeli olan insanlar bu kadar kolay bırakılmamalı ya da bu kadar az ceza almamalı. Oğluma söz verdim. Oğlum ilk öğrendiğinde dedi ki, 'Anne nasıl olur. En ağır şeyleri annesi ile birlikte yapan ve teşvik eden de oydu. 'Ama ne var ki 18 yaşından birkaç ay küçük olduğu için şu an çocuk kapsamında. Duruşma tutanağına bakın, suça sürüklenen çocuk. Hayır, öyle değil aslında. Bugün 18 yaşındaki bir insan, çocuk değil. 17 yaşının sonundaki bir insan çocuk değil" dedi.

"Psikolojisi iyi gidiyor"

Devlet koruması altındaki oğlu ile yasal olarak 3 haftada bir, hafta sonu görüşebildiğini söyleyen Yasemin A., "Sosyal hizmetlerde kalan çocuklar, aileleriyle 3 haftada bir görüştürülüyor. Yaz tatillerinde yanlarına veriliyor. 15 tatilde yanlarına veriliyor. Sadece hafta sonları görüşebiliyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz. Sosyal hizmetlerin oğlumu bana teslim ederken bir ricaları vardı. 'Buna uymak zorundasın' dediler. Ben de o sözümü hala tutuyorum. 'Hiçbir soru sormuyorsun. Çocuk, kendini hazır hissedene kadar soru sormak yok.' İnsanların kafasına şu takılabilir. Bu işkence olayları daha yeni mi ortaya çıktı. Teyze salındıktan sonra mı ortaya çıktı. Hayır. Cem iyileşti, travmalarını psikolog gözetiminde anlatmaya başladı. Travmalar iyileştikçe, bazı yaralar kabuk tuttukça anlatmaya başladı. Bu da ocak ayına rastlıyor. Anlatmaya başladı. Gayet güzel. Psikolojisi iyi gidiyor. Şu anda çok iyi, 40 kilo. Boyu çok uzun. Her gördüğümde bayağı uzuyor. Yaşıtlarıyla eşitlendi. En çok mutluluğum, o benim" dedi.



