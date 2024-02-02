Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum Bağcılar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: İstanbul yeniden Büyük İstanbul olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda 3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programıyla heyecanlarını aksiyon ve projelerle birleştirdiklerini söyledi.
Milletin özlediği, beklediği ve mutlu olduğu projeleri 10 temel başlıkta detaylı şekilde açıkladıklarını hatırlatan Kurum, ardından birçok ilçeyi gezdiklerini, sokaklarda herkesin kendilerinin hayallerini, projelerini, yatırımlarını konuştuğunu anlattı.
Kurum, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını, arada bir ''İstanbul'' demeyeceklerini, 7/24 belediyecilik faaliyetinde bulunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Daima işte, daima sokakta, daima vatandaşımızla olacağız"
Hep birlikte yeniden yollara düştüklerini, insanların oyundan önce kalbine, yüreğine talip olacaklarını aktaran Kurum, İstanbul'un her annesinin kendi anneleri, tüm gençleri ve çocuklarının kendi kardeşleri olacağını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla salondakilere seslendi
Murat Kurum, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar, büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." dedi.
Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı.