Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum Bağcılar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: İstanbul yeniden Büyük İstanbul olacak

"Sevgili mahalle başkanı kardeşlerim. Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. 3. bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak, inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan, usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik hep beraber çalışmak suretiyle 3. bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanıyorum. Durmadan, usanmadan, koşmaya, gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben Murat başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir. Allah'a emanet olun."