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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel hegemonyaya başkaldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin, Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Anadolu'dan sökülüp atılmak istenen Türk milletinin, cumhuriyet ile yeni bir başlangıca imza attığını belirten Erdoğan, "Milli iradenin önünde ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terörün duramayacağını gösterdik. Cumhuriyetin 100. yılı olan olan 2023'e yönelik hedeflerimiz, küresel hegemonyaya da bir başkaldırıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel hegemonyaya başkaldırıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SAKARYA ZAFERİ DÖNÜM NOKTASI

Sakarya Zaferi, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadele'nin kritik safhasında kazanılan bu zaferle, başkentimizi tehdit eden saldırının önüne geçilmiştir.

Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.

YENİ BAŞLANGIÇ: CUMHURİYET

İstiklal Savaşı'mızı hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıkla kazandığımızı unutturmamalıyız. Anadolu'dan sökülüp atılmak istenen Türk milleti kurduğu cumhuriyet ile yeni bir başlangıca imza atmıştır.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yönelik hedeflerimiz, küresel hegemonyaya da bir başkaldırıdır. Milli iradenin önünde ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terörün duramayacağını gösterdik.

DOĞRU İSTİKAMETİN İŞARETİ

Son dönemde yaşadıklarımızla, artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023’e giderken bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir.

Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin gücünün önünde darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin gücünün önünde darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı için düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı 'Milli iradenin gücünün önünde, ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne de darbelerin duramayacağını cümle aleme gösterdik' ifadelerini kullandı.

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