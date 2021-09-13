Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel hegemonyaya başkaldırıdır

AK Parti sözcüsü Çelik: Cumhuriyet'i kutlamayı kadınların bir kısmını kıyafet olarak aşağılamak sanmak Cumhuriyet'i anlamamak demektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin acıkmalarda bulundu. CHP'li Edremit Belediyesi'nin çarşaflı kadınları zincire vuran 'kutlama' görüntülerine dair açıklama yapan Çelik, 'Cumhuriyet'i kutlamayı, kadınların bir kısmını kıyafet olarak aşağılama olarak değerlendiren birisi varsa Cumhuriyet'i de anlamamış demektir . Bu idraksizlik maalesef çeşitli mahfillerde görülüyor. Türkiye'de kurtuluş döneminde çarşaflı anneler cepheye mermi taşıyordu. Şimdi böyle bir kutlama kadar vahşi bir şey olur mu? Bu kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Tam bir zekasızlık örneği. Ne tarihten, ne cumhuriyetten ne de kadın haklarından nasibini almış. Kadınların bir kısmını değil bir tanesine bile saygısızlık anlamı taşıyan bir eylem varsa ortada hepimizin elinin tersiyle itmesi gerekir' dedi.