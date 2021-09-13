Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedefleri küresel hegemonyaya başkaldırıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
SAKARYA ZAFERİ DÖNÜM NOKTASI
Sakarya Zaferi, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli Mücadele'nin kritik safhasında kazanılan bu zaferle, başkentimizi tehdit eden saldırının önüne geçilmiştir.
Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.
YENİ BAŞLANGIÇ: CUMHURİYET
İstiklal Savaşı'mızı hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıkla kazandığımızı unutturmamalıyız. Anadolu'dan sökülüp atılmak istenen Türk milleti kurduğu cumhuriyet ile yeni bir başlangıca imza atmıştır.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e yönelik hedeflerimiz, küresel hegemonyaya da bir başkaldırıdır. Milli iradenin önünde ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terörün duramayacağını gösterdik.
DOĞRU İSTİKAMETİN İŞARETİ
Son dönemde yaşadıklarımızla, artık kendimize daha çok güveniyor, geleceğimize daha umutla bakıyoruz. 2023’e giderken bu güven ve umut zeminini bozmaya yönelik tacizlerin artması doğru istikamette gittiğimizin işaretidir.
Dışarıdan ve içeriden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek, inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu o derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır.