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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile yürütülen F-16 ve F-35 görüşmelerinden Yunanistan rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD ile yürütülen F-16 ve F-35 görüşmelerinden Atina'nın rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, ABD'den bu konuda olumlu sinyaller geldiğini belirterek, seçimlerde Cumhuriyetçilerin başarılı olması halinde sürecin daha da kolaylaşacağına vurgu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile yürütülen F-16 ve F-35 görüşmelerinden Yunanistan rahatsız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında gittiği Özbekistan ziyareti dönüşünde aralarında TVNET Dış Haberler Editörü Merve Başkurt'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ATILAN ADIMLARDAN YUNANİSTAN RAHATSIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Başkurt'un ABD ile yürütülen F-16 ve F-35 görüşmelerinin Atina-Washington hattında kırılım oluşturabilme ihtimaline yönelik sorduğu soruya verdiği cevapta, ABD tarafından bu konuda olumlu cevaplar geldiğini ve Yunanistan'ın görüşmelerden ciddi manada rahatsızlık duyduğunu belirtti.

'Daha da kolaylaşır'

ABD'deki seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetçilerin başarılı çıkması halinde sürecin daha kolay ilerleyeceğini de sözlerine ekledi.

SORU: Türkiye-Amerika Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı kritik bir dönemde icra edildi. Askeri eğitim ve iş birliği ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınmıştı. Ancak F16 tedariki ve F35 konusu gündeme geldiğinde Amerika ile sürdürülen süreçten Yunanistan hayli rahatsız. Bir yandan da Yunan hükümeti ve basını tehdit dolu açıklamalarına da devam ediyor. Ayrıca bir de Dedeağaç Limanı konusu vardı. Amerika’ya satışı şimdilik rafa kaldırdı. Bunların hepsini topladığınız zaman, son dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerden rahatsızlık nedeniyle Atina-Washington hattında bir kırılma yaşanıyor mu?

  • CEVAP: Tabii şu anda bu son atılan adımlardan Yunanistan ciddi manada rahatsız. Biz de tabii özellikle başta Amerika olmak üzere Batı’nın Yunanistan’da takındığı tavırlardan rahatsızız. Dedeağaç bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan’ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil. F35 noktasına gelince, F35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika’yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F-16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. “Bu işi bu şekilde yürütelim, çözelim ve dosyayı da kapatalım.” dedik. Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa’ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bu olumlu haberleri de bizler yakın takipte sürdürüyoruz. Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senatoda iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu iki üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz.

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