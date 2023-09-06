Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi: Kur'an-ı Kerim'e saldırı barbarlıktır

"Tabii bu kararların uygulamaya yansımalarını temin etmemiz gerektiği de ortadadır. Türkiye olarak, ilgili ülkelere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle İslam İşbirliği Teşkilatımızın gündeminde tutma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bir çoğunuz Amerika'da siyasi çevrelere erişim bakımından önemli roller oynuyorsunuz. Yerel ve federal siyasette temsilcileriniz bulunuyor. Bu etkiyi de kullanarak Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, ifade özgürlüğü bahanesiyle savunulamayacağını, bunların toplumsal huzur ve istikrarı hedef aldığını, Amerikan Kongresi başta olmak üzere tüm siyasi çevrelere etkili şekilde anlatmanızı bekliyorum. Türkiye karşıtı lobilerin karalama kampanyalarının etkisiz hale getirilmesinde de sizlerin desteğinin faydalı olacağına inanıyorum. Terör örgütleri, PKK, PYD, YPG ve FETÖ'ye dair gerçeklerin Amerikan kamuoyuna aktarılması hususunda da katkılarınızı bekliyorum. Amerika'daki Türk toplumuyla yakın temaslarınızın artarak sürmesini temenni ediyorum"