Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi üyeleri ile bir araya geldi: Kur'an-ı Kerim'e saldırı barbarlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Konuşmasına besmeleyle başlayan ve heyet üyelerini selamlayan Erdoğan, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Heyete ABD'deki Müslümanların selamlarını getirdikleri için teşekkür eden Erdoğan, "6 Şubat deprem felaketiyle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar ve dayanışmanız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Afet bölgesindeki vatandaşlarımız için topladığınız 100 milyon dolara ulaşan ayni ve nakdi yardımlar gönüllerimizin her daim bir olduğunu göstermiştir. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.
Müslümanlar olarak terörden nefret suçlarına, birçok sorunla aynı anda mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır"
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini, uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesinin önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Erdoğan, Konsey heyetine şöyle seslendi:
Erdoğan, Külliye'ye teşriflerinden dolayı konsey üyelerine teşekkürlerini ileterek, "Buluşmamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta bizler de Amerika seyahatini geniş bir heyetle gerçekleştirecek ve orada da etraflıca toplantılarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.
"Tarihi bir seçim zaferi kazandınız"
Genel Sekreter Cemal de Erdoğan ile bir arada olmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bugün buraya sizleri tebrik etmek için geldik. Tarihi bir seçim zaferi kazandınız. Bu seçim zaferi yalnızca sizin ya da Türkiye'nin zaferi olmakla kalmıyor, bütün Müslüman dünyasının esasında bir zaferi olarak görünmektedir. İnanıyoruz ki siz bütün dünyadaki Müslümanlara destek olmaya devam etmek için elinizden geleni yapacaksınız ve Allah da sizlere destek olacaktır. Sadece Amerika'daki Müslümanlar değil bütün Müslüman dünyası sizler için dua ediyor, etmiştir ve Allah da bu dualarımızı kabul etmiştir."
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve diğer ilgililer eşlik etti.