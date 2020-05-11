Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi telekonferans yoluyla yedinci kez toplandı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yapıyor https://t.co/8xhcuKAjFb — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) May 11, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Artık yarısını geride bıraktığımız Ramazan-ı Şerifimizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Rabbimden Ramazan ayının bereketini, rahmetini üzerimizden eksik etmemesini diliyorum. Önümüzdeki günlerde gizlenen leyle-i kadrinizi bir kez daha tebrik ediyorum.

Elleri öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü bir kez daha tebrik ediyorum. Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir. Gönüllerini hoş tutmalıyız. Onlar hayatta iken gönüllerini almalarını, bizlerden razı olmalarını sağlamalıyız. Özellikle koronavirüs salgınında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar maalesef bakım evlerinde yaşanmıştır.

En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkardık

Türkiye'de kamuya ait huzur evlerinde hayatlarını sürdüren 27 bin üzerimizdeki vatandaşımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 TL'ye çıkartarak yaşlılarımıza ilave destek sağladık. Sağlık hizmetlerimizden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın bakımlarını evde sağlıyoruz.

5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza Vefa Sosyal Destek gruplarınca hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımına kadar pek çok hizmet verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere 146 bin Vefa Sosyal Destek grubu kardeşimizin her birine milletim adına teşekkür ediyorum.

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Biz Bize Yeteriz Kampanyası yaklaşık 2 milyar lirayı buldu

Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer belediyelerde Vefa Sosyal Destek Yardımı'na örnek bir dayanışma sergilediler. Biz Bize Yeteriz Kampanyamız da yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz. Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik.

Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Şehirlerde yaşayanların evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine, sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dokuz ilimiz için seyahat yasağı kaldırıldı​ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, 'Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir' dedi.

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83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan bu yana iki ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliğe riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo. Vatandaşlarımız normalleşmeyi kesinlikle 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor.

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Ülkemizde bugüne kadar salgın tehdidi sebebiyle 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. 300 karantina uygulaması sona erdi 112'sinde devam ediyor. Maske, fiziki mesafe, temizlik şartlarına uyulmadan bir araya gelen enfekte olaylarında zincirleme olarak yüzlerce, binlerce kişiye hastalık bulaştırabiliyor.

Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız

Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, iş yerinde her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız.

Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.

Altı ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu

Esnafımıza ve çalışanlarımıza ekmeklerini kazanabilecekleri, evlerini geçindirebilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Sanayici, iş dünyamıza şartlarını çevirebileceği alan açmanın gayreti içerisindeyiz. Altı ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur toplamı 40 milyar lirayı buldu.

Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı konuma getirmeyi hedefliyoruz. Süratle geliştirdiğimiz programlarla çalışma, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar başlıkları altında oluşturduğumuz sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz.

Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Abe ile birlikte gerçekleştireceğiz

Dün Gayrettepe-İstanbul Metro Hattı'nın tünel ışığını görme törenini icra ettik. En geç Eylül 2021'de tamamını hizmete açmayı planlıyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. 20 Nisan'da Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Abe ile birlikte gerçekleştireceğiz.

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Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Tamamen Türkiye'ye mahsus bir model olan genel sağlık sigortası sistemimizin önemini bu süreçte hep birlikte çok daha iyi gördük. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği meblağ ile dahil olduğu bu sistem pek çok ülke tarafından yakın takibe alınmıştır.

11'i kanser olmak üzere 43 kritik ilacı ödeme kapsamına aldık

Özel sağlık kuruluşlarının da makul katkılarla sisteme dahil olması ülkemize mahsus bir uygulamadır. Salgın döneminde tedavi yönteminde, ilaçlarıyla 11'i kanser olmak üzere 43 kritik ilacı ödeme kapsamına alarak vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tuttuğumuzu gösterdik.

Bu vesile ile 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Kurumu Haftası dolayısıyla tüm çalışanlarına gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır. Ülkemizin sağlık hizmetlerinde yakın dönemde dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmesine bu tablo katkı sağlayacaktır.

Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığımız her sektörde bu adımların nasıl, hangi aşamalara göre ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırladı. Kurumlarımız, işletmelerimiz bu rehbere göre faaliyetlerini yürütecektir. Ülkemizin dün tamamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza belli saatlerde sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır.

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16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz. Dokuz ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını sona erdiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerimizdir.

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine geçiyoruz

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz. Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine geçiyoruz.

Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırıyoruz

450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık. Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek. Emeklilerimizin bu ay ki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz.

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.

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OYNAT 01:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde: Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, '2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir. Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi

Geçtiğimiz yıl ÇAYKUR yaş çay alımını 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatıyla bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. 751 bin ton çay karşılığı 2,2 milyar ödeme yapılmıştı. Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk desteklenecektir. Çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır.

19 Mayıs gecesi sokağa kısıtlamasının sona ermesinden sonra bu vatandaşlarımız gereken izni alarak çıkabilecektir. Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 tribününden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerektirir. Türkiye milletin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hedeflerine sahip bir yönetime sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. Dört yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.

Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız

MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir. Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

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Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir.

Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır

70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır.

Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaştırmakta kararlıyız

Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Koronavirüs salgını sonrası yeniden oluşacak küresel yönetim sisteminde Türkiye inşallah hak ettiği yeri alacaktır.

Geçmişte uzun yıllar boyunca ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Ekonomimize kurulan tuzakların özellikle gerisindeki sinsi amaçların gayet farkındayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Suriye ve Libya'daki gelişmelerde ülkemizi istedikleri gibi yıpratamayanların ekonomideki saldırılarında benzer bir gayret vardır.

Bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle canla, başla çalışan çalışan tüm çalışanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla."

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