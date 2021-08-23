Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan konusuyla ilgili yoğun diplomasi yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

DİPLOMASİ PROGRAMINI PAYLAŞTI

Erdoğan, 20 Ağustos'tan beri Afganistan konusunda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e ilettiği mesajlara ilişkin bir infografiğe de paylaşımında yer verdi.

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