Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'i de başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin Elazığ 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdir. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Fethi Sekin, tıpkı 15 Temmuz şehitlerimiz gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak milletimizin ve ülkemizin tarihine ismini yazdırmıştır. Fethi Sekin'in şahsında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Amerika seni kapıya koyacak

Bu millete saldıranlar bedelini ağır ödeyecekler.

Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın.

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Kandil'e kadar gittik daha da ileri gideceğiz, herkes haddini bilecek.

"Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız"

Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Teröristin üzerine üniforma giydirince, barındığı binanın tepesine de kendi ülkenizin bayrağını dikince hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye getirilen binlerce tır ve uçak dolusu silahın bir kısmı daha şimdiden karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya başlandı.

"Bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler"

Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah’ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler.

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"Biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız"

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar olan hatta 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha buralarda imha ederiz. Öyle veya böyle, biz bu fitne çukurunu kapatmakta kararlıyız.

GÜNDEM TSK, Afrin'de PYD mevzilerini vurmaya başladı!