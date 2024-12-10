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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Suriye'yi görüştü

Halil Akkoç
15:2710/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü (Foto: Arşiv)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de telefon görüşmesinde, Suriye'de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
#Azerbaycan
#Suriye

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