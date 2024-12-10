Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Baas rejiminin 61 yıllık zifiri karanlık olduğunu belirten Erdoğan, Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacak" dedi. Asgari ücret konusuna da değinen Erdoğan, "Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıyı, bölgede tarihi diyebilecekleri nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır"
"İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrasında Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık Pazar günü Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir. Suriye halkının birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini yeniden tesis etmeye bu kadar yaklaştığı bir dönemde, akıl ve vicdan sahibi hiçbir gücün, terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri tüm kapasitesiyle, bu tarihi mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır. Hep söylediğimiz gibi; Suriye, tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte inşa edilecek huzurlu, güçlü, müreffeh Suriye'ye giden yolu, bir fener gibi aydınlatmasını temenni ediyoruz, bunu gönülden diliyoruz."
"Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz"
Suriye topraklarına gözünü dikenlere hatırlatma yapmakta fayda gördüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını çok büyük gayretler gösterdiklerini dile getirdi.
Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını, Türkiye'nin hem toprakları içinde, hem de sınırları dibinde yıllarca koruduklarını, kolladıklarını, himaye ettiklerini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Suriye'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istediklerini dile getirdi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kendi güvenliğimizi, huzurumuzu, siyasi ve ekonomik istikrarımızı garantiye almanın yolu, bu iklimi bölgemizin tamamına yaymaktan geçiyor. Aksi takdirde, çok büyük emeklerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruyabilmemizin güçlüğünü hep birlikte gördük, yaşadık. Bu vesileyle, kardeş Suriye halkını gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.
Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP'nin, Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla, ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız. Kimse kusura bakmasın, ama Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk Milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız. Suriye'nin her anlamda yeniden ayağa kalkması sürecine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabb'imden dileğim, Filistinli kardeşlerimizin de en kısa sürede güvenlik ve huzura kavuşmalarıdır"
Büyük kongre hazırlıkları çerçevesinde ilçe kongrelerini önemli ölçüde tamamladıklarını belirten Erdoğan, il kongrelerine de belirledikleri takvime uygun şekilde başladıklarını bildirdi.
Büyükşehirlerdeki kongrelerin tamamına bizzat katılmayı planladığını aktaran Erdoğan, "Diğer il kongrelerimiz de ilgili arkadaşlarımızın gözetiminde yürütülüyor. İnşallah, şubat ayı içinde tüm il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Türk siyasi tarihinde, AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti bulunmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uzun iktidar döneminin kendilerine hem büyük mesuliyetler yüklediğini hem de beraberinde ciddi yenilenme ihtiyacı getirdiğini söyledi.
"Siyaset, kendini kandırmak değildir"
Mahalli seçim sonuçlarının kendilerini Türkiye sosyolojisine uygun olmayan bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, bunca hizmetin, bunca mücadelenin ardından sandıkta bize beklediğimiz teveccühü göstermemişse, sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"AK Parti'nin bileğini bükecek parti tanımıyoruz"
Siyasetin her şeyden önce gönülleri fethetme işi olduğunun, diğer hususların bunun arkasından geldiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, merhum Abdurrahim Karakoç'un şiirinin, siyasetin nasıl yapılması gerektiğini gösteren bir rehber mahiyetinde olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet aynı şekilde yolumuza devam etmeyi başarabilirsek, nasıl 2023'ü kucaklamak bize nasip olduysa, Türkiye'nin 2053 vizyonunu da, 2071 vizyonunu da gerçekleştirme şerefi yine AK Parti'nin olacaktır. Belki biz göremeyiz ama sürekli yenilenerek büyüyen AK Parti kadrolarının, bu davayı daha nice yıllar iktidarda tutacağına inanıyorum" diye konuştu.
"Ülkemizi köşeye sıkıştırma stratejisine yöneldiler"
Erdoğan, bir yandan küresel ve bölgesel gelişmeleri diğer yandan AK Parti'nin kongre sürecini yakından takip ederken, milletin gündemindeki asıl meseleyi asla görmezden gelmediklerini vurguladı.
Aynı şekilde Suriye, Libya ve Karabağ'da Türkiye'nin sahada sergilediği kararlı tutumun da aynı sürecin bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Uluslararası siyasi rekabette bizi esir alamayanlar, ekonomimizi sabote ederek ülkemizi köşeye sıkıştırma stratejisine yöneldiler. Küresel salgın ve bölgemizdeki çatışmalar gibi konjonktürel gelişmeler, bu saldırıların etkilerinin adeta katlanmasına yol açmıştır. Hiç şüphesiz, aynı dönemde bizim de bazı eksiklerimiz olabilir. Ama bunların ortaya çıkan sonuçlarla orantılı olmadığı açıkça ortadadır. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programıyla, durumu büyük ölçüde kontrol altına aldık. Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremesek de bu doğrultuda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
Asgari ücret ve emekli maaşı mesajı
Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü, bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz."
"Üretimi, istihdamı, ihracatı güçlü tutacağız"
Vatandaşları, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin insafına terk etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, kamu gelirlerindeki artışlarla ortaya çıkacak kaynağı, öncelikle büyük kitlelerin sıkıntılarının çözümü için kullanacaklarını belirtti.
Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye'ye sağladığı avantajları, sadece belirli kesimlerin değil herkesin hizmetine sunacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: