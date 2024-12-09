Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalbimizin bir yarısı Hatay'sa diğer yarısı Halep'tir Gündem / Politika





Konuşmasına Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, Suriye'ye geniş yer ayırdı.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandığını ifade eden Erdoğan, "61 yıldır kanla zulümle baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü." dedi.

Türkiye'nin komşularına sınır dönmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kalbimizin bir yarısı Antep, Hatay, Şanlıurfa ise diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye geri dönüşleri hızlandırmak adına Hatay'da bulunan Yayladağı Sınır Kapısı'nın da geçişlere açıldığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugüne kadar halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla aşkla hizmet ettik.

Türkiye, ayağına vurulan zincirleri tek tek kırmaktadır.

Türkiye güçlü demokrasisiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçıl ve aktif politikalarıyla dünya tarihine yön vermekte, hem kendi tarihini hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.

İç siyasette ve dış politikada yoğun bir gündemle çalışmalarımızı sürdürdük.

"Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyerek tüm umudunu milletin sıkıntılarının çoğalmasına bağlayan kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz.

Son depremzede hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok.

İnşallah devlet-millet birlikteliğiyle yaralarımızı saracak deprem bölgemizi eskisinde daha dayanıklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.

Komşumuz Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibariyle artık yeni bir boyut kazandı.

61 yıldır kanla zulümle baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan Baas diktatörlüğü de tamamen çöktü.

Verilen sözlere rağmen bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkemizdeki ana muhalefetin umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an bile terk etmemiştir.

Diyalog çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, manası anlaşılamamıştır.

Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukukun ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyen yerine getirmiştir.

Tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik.

Ama bunu kör bir husumete de dönüştürmedik.

Komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir.

Kalbimizin bir yarısı Antep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa ise diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır.

Türkiye zor bir dönemde zor bir imtihanı alnını akıyla başarmıştır.

Türk milleti kara günlerinde Suriyeli mazlumlara kucak açmasının izzetini bir şeref payesi olarak ebediyen taşıyacaktır.

Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının tüm Suriye halkı olması için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.

Suriye güvende oldukça geri dönüşler de sürecektir.

Yayladağı hudut kapısını geçişlere açıyoruz.

Suriyeli vatandaşlarımızın 13 yıldır süren vatan hasreti son bulacak.

Bugün bazı parametreleri bir kez daha ifade etmek zorundayım.

Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur.

Ne PKK ne de Suriye'deki uzantıları ülkemizin muhatabı değildir bilakis muarızıdır.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor.

Suriye, tüm etnik, dini, mezhebi kimlikleriyle Suriyelilerindir.

Suriye'nin bugününe de geleceğine de karar verecek olan Suriye halkıdır.

Akıllarınca farklı hesap yapanlara şunu hatırlatmak istiyorum; çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.

Türkiye sınırlarının ötesinde yeni terör çıbanbaşlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır.

Kardeş Suriye halkına seslenmek istiyorum.

Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye bugün de olduğu gibi yarın da yanınızdadır.

Siz tüm imkansızlıklara rağmen destan yazdınız.

Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz.

İlk günden beri "Allah büyüktür" dediniz. Yalnız O'ndan yardım istediniz.

Sizleri ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum, zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diliyorum; hürriyet ve adalet mücadelenizde sizleri nasıl yalnız bırakmadıysak inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizleri destekleyeceğiz.

Eğitimin alt yapısına 22 yıldır devasa yatırımların eğitimin kalitesine de olumlu yansıdığını görüyoruz.

Uluslararası İzleme Araştırmaları'nda Matematik ve Fen Bilimleri'nde 4. ve 8. sınıf öğrencilerinde ülkemizin grafiği sürekli yükseliyor.

Kritik aşı, kit ve tıbbi cihaz ürünlerimizi belirledik.

Üreten sağlık modelimiz ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunacak; marka ve katkı değer oluşturacak bir süreci geliştirecektir.

Diyabet hastalarımızın glikoz takibi için gereken cihazlar geri ödeme kapsamındaydı, buna ilave olarak 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını sosyal güvenlik kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz.







