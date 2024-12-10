Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkını tebrik etti: Kanınızla tarih yazdınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ülkelerinde devrim gerçekleştiren Suriye halkını tebrik ederek “Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz, tırnağınızla destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün 15.36’da toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, başta Suriye olmak üzere pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:





TÜRKİYE TARİHE YÖN VERİYOR, TARİH YAZIYOR

Türkiye Yüzyılı'nı içeride ve dışarıda attığımız adımlarla gün be gün gerçekleştiriyoruz. İnsanımızın şöyle içinden gelerek söylediği bir 'Allah ondan razı olsun' cümlesi bizim için en büyük payedir, şereftir, gurur ve mutluluk kaynağıdır.

Türkiye ayağına ve iradesine vurulan zincirleri tek tek parçalamaktadır. Özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Güçlü demokrasisi, büyüyen ekonomisi, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.





BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Bugün dünden daha güçlü, özgür, itibarlı, daha özgüvenliyiz. İnşallah yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağız. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umudu büyütmeye devam edeceğiz.

Allah'ın izniyle bu millet her engeli aşacak millete ziyadesiyle sahiptir.





ŞAM ASIL SAHİPLERİNİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Bölgemiz ancak demokrasi ve bunun için de bir dönüm noktası ifadesiyle tarif ve tahlil edilebilecek evsafta kritik gelişmelere sahne oluyor. Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam, asıl sahiplerinin kontrolüne geçerken, Baas diktatörlüğü tamamen çöktü.

Eski rejimin kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantılarına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyid etmiştir. Çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır.





ÜNİTER YAPIYI SAVUNDUK

Türkiye Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukukunu ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyyen yerine getirmiştir. Barış, özgürlük, diyalog, adaletten, Suriye'nin bir an önce huzura kavuşmasından yana olduk. Devrik rejimin hasmane tutumuna rağmen her şart altında Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını savunduk. Haksız, hukuksuz, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten hiçbir zaman çekinmedik.





KALBİMİZİN YARISI HATAY, YARISI ŞAM

Bunu açık bir düşmanlığa, kör husumete dönüştürmedik. Suriye'deki hadiselerin 13 yıllık serencamını bilen herkes Türkiye'nin verdiği hasbi mücadelenin en yakın şahididir. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Bu konuya hep vicdan penceresinden baktık, merhamet nazarından yaklaştık. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Tüm kesimleriyle tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur. Bir uçtan diğer uca Suriye'yi karış karış süsleyen türbeler, köprüler, çeşmeler, hanlar, camiler bizim ezelden ebede uzanan kardeşliğimizin nişaneleridir.

Sınırlar ülkeleri fiziken birbirinden ayırabilir ama kalplere hangi güç sınır çizebilir? Asırlardır birlikte yaşadığımız aramızdaki sınır uzunluğu 910 kilometre. 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir. Kalbimizin bir yarısı Antep, Hatay, Şanlıurfa ise diğer yarası Afrin, Hama, Humus, Şam'dır.





SURİYELİLERE SESLENDİ

Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz, tırnağınızla destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz.

Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum. Hürriyet ve adalet mücadelenizde sizi nasıl yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların üstesinden birlikte geleceğiz.





MUHALEFET ‘KOVACAĞIZ’ DERKEN BİZ ERDEM SERGİLEDİK: 13 yıl ensarlık yaptık

Suriyelilerin 2011’den itibaren Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Erdoğan, “Devrik rejimden kaçan Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ilk önce bizim kapımızı çaldı. 4,5 milyon Suriyeli bizim evimizde misafir oldu. Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca ensarlık yaptık” dedi. Erdoğan, muhalefetin Suriyeli mültecilere ilişkin tutumu hakkında da şunları söyledi: "Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik. Onlar 'İktidar olur olmaz sizi kovacağız' derken, biz tam aksine 'Biz ensarız, onlar muhacir' demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık. Bu ülke Allah'a hamdolsun Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Bu misafirperverlik insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır."





YAYLADAĞI'NI AÇIYORUZ

"Suriyeli kardeşlerimizin 13 yıla varan hasreti artık yavaş yavaş son bulacak. Yığılmaları önlemek, trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı'nı geçişlere açıyoruz. Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini tarihimize, kültürümüze, ev sahipliğimize yaraşır şekilde yöneteceğiz."





Asgari ücretlinin beklentisi gözetilecek

Erdoğan, merakla beklenen asgari ücret konusunda açıklama yaptı: “Yarından (bugün) itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülke ekonomimize taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum. 'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum.”

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Burs ve kredi tutarında yüzde 50 artış

2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında yüzde 50 artışa gidildiğini açıklayan Erdoğan, “Önlisans ve lisans için 2 bin TL olan rakamı 3 bin TL’ye, yüksek lisansta 4 bin TL olan miktarı 6 bin TL’ye, doktora öğrencilerimiz için 6 bin TL olan tutarı 9 bin TL’ye çıkarttık” dedi.





GLIKOZ IZLEME CIHAZI GERI ÖDEME KAPSAMINDA

Erdoğan, diyabet hastalarına da müjde verdi: "Bu hastalıkla mücadele edenler ile ailelerine yönelik glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamında. Buna ilave olarak artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz.”



