Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gündem Suriye

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gündem Suriye

11:3710/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Erdoğan ile Rutte görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye'nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye'nin inşası için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gündem Suriye
Gündem / Politika
10 Aralık, Salı

#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#Türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye yılın son fırsatı geldi: 24 bin TL'ye kadar hesaplara yatacak