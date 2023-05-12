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Cumhurbaşkanı Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ni açtı: Aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışında konuştu. Caminin 750 milyon liraya mal edildiğini ve aynı anda 20 bin kişinin ibadet edebileceğini belirten Erdoğan: "929 araçlık otoparkı, kafeteryası, atölyeleri, kütüphanesi her şey en ince detayına kadar düşünüldü. İstanbullularımıza hayırlı olsun. Rabbim caminin içinden cemaati minaresinden ezanı eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

14:40 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nin açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Barbaros Hayrettin Paşa Cami açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

İşçisinden memuruna ustasından sanatçısına yapımda emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nin hayırlı olmasını diliyorum. İşçisinden memuruna ustasından sanatçısına herkese şahsım adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu semtin adı Levent. Acaba neden Levent? Çünkü Barbaros Hayreddin Paşa'nın askerleri denizci olduğu için Levent'ti, bundan dolayı semtin adı Levent olarak kaldı. Bize sorduklarında da buraya Barbaros Hayreddin Paşa adı yakışır dedik. Kaptanı derya buradan Boğaz'a hareket etti" dedi.

'Her şey düşünüldü'

Caminin 2 yıl gibi kısa bir sürede 750 milyon liraya yapıldığını dile getiren Erdoğan şunları söyledi: "Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen işçisinden memuruna ustasından kadar herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kaptan-ı Derya buradan denize indi ve şimdi de gerçekten bu semt böyle bir camiye hasretti. Çok kısa bir zamanda inşa edilen bu camii 750 milyon TL'ye bitirildi. Rabbim caminin içinden cemaati minaresinden ezanı eksik etmesin. Camimize ait en muhteşem eserlerden biri çini mihrap olup, 11 bin kişi kapasiteli kapalı alanda toplamda 20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 929 araçlık otoparkı, kafeteryası, atölyeleri, kütüphanesi her şey en ince detayına kadar düşünüldü. Camimize sahip çıkalım, namazlarıyla dualarıyla ilmi çalışmalarıyla bu eseri imar edenlerin dualarının Hak katında kabul edilmesini niyaz ediyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Tabi bu arada pazar gününü de unutmayın. Cumanız mübarek olsun."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Barbaros Hayrettin Paşa Cami
#istanbul
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