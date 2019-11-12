Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlundan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 17 Temmuz 2018'deki TBMM Grubunda yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada, CHP'nin TBMM Grubundaki konuşması nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı.

Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu hakkındaki tazminat davaları için fon

Avukat Eker, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydederek, "Kişilerin onur, şeref ve saygınlığının korunması hakkı ifade özgürlüğünün sınırıdır" dedi. Eker, davanın kabul edilmesini istedi.

Avukat Cengiz ise sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarında kaldığını savunarak, "Siyasi konumları nazara alındığında, taraflar en sert eleştirilere dahi katlanmak zorundadır" diye konuştu ve davanın reddini talep etti.

Hakim Hüseyin Konak, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için bir tazminat daha ödeyecek
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için bir tazminat daha ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018'de partisinin TBMM Grubunda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilerek, bir milyon lira manevi tazminat talep ediliyordu.
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TLlik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana Robin Hood deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.

Yerin dibine batsın<br>PKK/PYD denilen lanetler

Yerin dibine batsın
PKK/PYD denilen lanetler

​HDP önünde 71 gündür evlat nöbeti tutan annenin isyanı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Süper Lig'in <br>penaltı dosyası

Süper Lig'in
penaltı dosyası

11 haftada sadece 3 takım beyaz noktaya gitmedi.
Kahraman vatandaş

Kahraman vatandaş

​Hırsızları apartmana kilitleyip polise teslim etti.
Belgeleriyle nasıl <br>bir katil olduğunu belirteceğiz

Belgeleriyle nasıl
bir katil olduğunu belirteceğiz

Ziyaret öncesi ABD'ye terörist 'Mazlum Kobani' mesajı.
SAS Timleri imha etti<br>

SAS Timleri imha etti

Töröristler, sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzaklamış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.