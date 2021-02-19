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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dağlık Karabağ'ın tekrar ana vatanla kucaklaşmasının sevincini yüreklerimizde hissettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na mesaj gönderdi. Erdoğan, "Hem Dağlık Karabağ Savaşı hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un katılımıyla gerçekleştirilen, Türk Dünyası Meteoroloji Forumu'na mesaj gönderdi. Forumun hayırlara vesile olmasını dileyen ve Başbakan Asadov'a programa katılımı için şükranlarını sunan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığını da foruma öncülük ettiği için tebrik etti. Erdoğan, "Türk dünyası olarak geride bıraktığımız dönemde koronavirüs salgını sebebiyle aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin de bulunduğu pek çok insanı kaybetmenin acısını yaşadık. Ama yine aynı dönemde 30 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ'ın tekrar ana vatanla kucaklaşmasının sevincini de yüreklerimizde hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

  • Azerbaycanlıları, 44 gün süren destansı mücadeleleriyle büyük bir zafere imza atmaları dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek"

"Hem Dağlık Karabağ Savaşı hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir. Aynı dili konuşan, aynı dine inanan; tarihi bir, kültürü bir, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu bu vesileyle tekrar gördük. Aile fertleri olarak önümüzdeki dönemde asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek, aramızdaki iş birliğini daha da ilerletmek olmalıdır. 'Türk Dünyası Meteoroloji Birliği' kurulması düşüncesinin bu yönde atılmış kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum."

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