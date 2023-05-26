Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'deki 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı: Kırılma noktası olacak seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de iştirak ettiği "Reis'e Vefa Buluşması"na telefon bağlantısıyla katıldı.
Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki etkinliğe, Bakan Dönmez'in konuşması sırasında telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
Erdoğan, partisi tarafından Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingi anımsattı.
Esenler'de muhteşem bir miting yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük destek bekliyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla." dedi.