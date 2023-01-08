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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programında konuştu. Erdoğan, ''Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin AK gençliğe baksın'' açıklamasında bulundu. 'AK Parti dün olduğu gibi, bugün de yarın da gençlerimizden en çok oy alan parti olmayı sürdürecektir' diyen Erdoğan, ''Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken, bizler gençlerimizle yüz yüze, gönül gönüle 'Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen başka yere değil, gelsin AK gençliğe baksın.

Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek, bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor.

Biz de yaşımız kaç olursa oldun gençlik yıllarımızın coşkusu ve kararlılığıyla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz.

Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

AK Parti dün olduğu gibi, bugün de yarın da gençlerimizden en çok oy alan parti olmayı sürdürecektir.

Yıllarca gençlerimizin enerjisini sömürerek kendi köhne düzenlerini sürdürenler, heveslerini kursaklarında bıraktığımız için bize kızgınlar.

Yıllarca bu ülkenin evlatları yeterli sayıda üniversite kontenjanı olmadığı için yüksek öğrenim imkanından mahrum kaldı. Şimdi hepsine kapılar açık, gençlerin önünü biz açtık.

Gençlerimizin her sorununu çözdüğümüz için istismar alanlarını kaybedenlerin kızgınlığı bizim şeref payemizdir.

Gençlerimizle bugüne kadar aramıza kimseyi sokmadık. Bundan sonra da aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

Bu ülkenin evlatları yıllarca terör örgütünün pençesine itildi. Dağlarda, mağaralarda ölüme sürüklendi.

Katsayı adaletsizliğine son verdik. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlere seçilme hakkını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik.

Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi burs rakamlarını 45 liradan devraldık, bin 250 liraya çıkardık.

3,3 milyon öğrencilerimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi borcunu sildik.

AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir.

2023'e dair hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüttük. Şimdi 2023 seçimlerini zaferle taçlandırmamız gerek.

Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor.

Cumhuriyetimizin 2. asrını Türkiye Yüzyılı yapmak için 2023 seçimlerini 16. zaferimizle taçlandıracağız.

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