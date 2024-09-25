Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak'ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.