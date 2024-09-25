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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

23:0125/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti. Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesiyle hem Türkiye ve Irak'ın hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Irak'ın iki komşu ülke olarak iş birliğini geliştirmek için adımlar attığını, özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail'in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti.

BM'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hind üzerinden anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'de katlettiği 6 yaşındaki Hind'i BM Genel Kurulunda "Yaralı bir serçeyi kurtaramadık" ifadelerini kullanarak anlattı. Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan minik Hind ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca birisiydi. BM Genel Kurulu'nda soykırımın durdurulması gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, "Hind Recep, sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. 'Beni Almaya gelecek misiniz, korkuyorum." diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen; çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen, 8 milyarlık insanlık ailesi olarak, henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu, gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyordu: Ülkelerden peş peşe 'BM'de reform' çağrısı

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın güdümünde hareket ederek tarafsızlığı sorgulanan Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrıları yükselmeye başladı. Birçok ülke, BM 79. Genel Kurulunda uluslararası sistemde reform çağrılarında bulundu. Ülke temsilcileri, yapılan çağrılarda yer yüzünde yaşanan acılarda BM hükümlerinin etkisiz kaldığına dikkati çekerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır." uyarısında bulundu. Yıllardır, "Dünya beşten büyüktür" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kuruluna hitabında, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." ifadelerini kullanmıştı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Irak
#Muhammed Şiya es-Sudani

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