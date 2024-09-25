Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti: Terörle mücadelede iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nde Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti. Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesiyle hem Türkiye ve Irak'ın hem de bölgenin kazanacağını, bu noktada terörle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.