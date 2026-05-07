Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgede ciddi güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cezayir ile iş birliğimiz gelişiyor.

Cezayir'le ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar.

Savunma sanayii alanında iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Kardeşlik bağımızı perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz.

Cezayir ile Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu gördük.

Bölgedeki şiddet sarmalı sona ermeli.

Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz.

Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona ermesinde ortak tutuma sahibiz.

Tebbun'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Ben ve bana eşlik eden heyet üyelerimiz gerçekten öyle sıcak bir karşılamayla karşılaştık ki sadece kardeşler arasında olur bu.

Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Ben çok mutluyum ki bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı.

Çok önemli sayıda anlaşmalara imza koyduk.

Önemli konuları ele aldık.

İsrail'in saldırılarını kınıyoruz.

İsrail işgalinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün ihlalini de infialle karşıladık.

Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk.