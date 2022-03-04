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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM Genel Kurulu'nda konuştu: Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldı cezalar artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Kadına şiddetle mücadelede yeni düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Erdoğan "Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır. Kasten öldürme kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM Genel Kurulunda konuştu: Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldı cezalar artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir. İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür. Dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz sapkınlık dayatması değil kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden erdem mücadelesidir.

Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Kadınlarımızın çok önemli mesafeler kat etmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

Ülkemizdeki kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir devrim olan 6284 sayılı kanun dünyada örnek teşkil eden bir düzenlemedir. Konuk evleri açılmasından izleme merkezleri kurulmasına kadar pek çok tedbir hayata geçirilmiştir. Kadına cinsiyetinden dolayı işlenen şiddeti, öldürme eylemini insan olan hiç kimse kabul etmez, edemez. Kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinden daha geridedir. Ancak bu olayları sıfırlayana kadar kendimizi görevini yapmış kabul edemeyiz.

AA

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemede kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır. Kasten öldürme kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır.

Tehdit suçlarına verilecek cezanın alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır. Fiziki ya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip eylemleri 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Eşe ya da eski eşe karşı kasten yaralama suçları da katalog suçları kapsamına alınarak tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara istemeleri halinde ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir.

"SİZLERE YENİDEN BİR 28 ŞUBAT İNŞA ETTİRMEYİZ"

28 Şubat'ta sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için zor kullanarak onları okulda çıkaran zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. O 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz.

Kadınların varlıklarına saygı duymayanlar, meta olarak görenler hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar bu taraflarını açığa bvurmaktan kaçınmıyorlar. Ülkenin ikinci büyük partisinde onca taciz, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden gelmesi en başta kadınlara karşı yapılan saygısızlıktır. Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum. Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak, kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne? görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuktur. Başak Cengiz'de bunları gördük, çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar.

Bunların derdi sapkın ideolojilerini benimsetmek. O yüzden samimi savunucusu biziz. KADEM'in bu doğrultuda yürüteceği her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar KADEM çatısı altında çalışan kardeşlerime, milletim adına teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki tecavüz olaylarıyla ilgili: Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne illa kendi zihniyetinizden mi olacak?
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki tecavüz olaylarıyla ilgili: Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne illa kendi zihniyetinizden mi olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarında kadın hakları savunucularının tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum.

Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak, kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne? görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuktur.

Bunların dertleri kendi sapkın düşüncelerine zemin hazırlamaktır.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takım elbise giyip kravat takmak indirim gerekçesi sayılmayacak
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takım elbise giyip kravat takmak indirim gerekçesi sayılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
Erdoğan, yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emareleri içermeyen hiçbir davranışının indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini ifade ederek, 'Sadece takım elbise giyip, kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler, takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır.' diye konuştu.


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