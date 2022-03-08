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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın muhtarlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın muhtarlara hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap ediyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün burada ülkemizin hemen her şehrinden 900'e yakın kadın muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi var. bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim için kadın merhum Neşet Ertaş'ın 'kadın insan, erkek insanoğlu' diye ifade ettiği şeklinde insanın yarısıdır.

Kadının sırf cinsiyeti sebebiyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem dinimizin hem kültürümüzün hem de anayasamızın gereğidir.

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