Cumhurbaşkanı Erdoğan konsey toplantısı için Yunanistan'a gidiyor: Mutabakat metinleri imzalanacak

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle yarın Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanının başkanlıkları ve ilgili Bakanların katılımı ile Atina’da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.