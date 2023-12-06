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Cumhurbaşkanı Erdoğan konsey toplantısı için Yunanistan'a gidiyor: Mutabakat metinleri imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Yunanistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle Atina'ya düzenleyeceği ziyarette çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da bekleniyor.

22:33 - 6/12/2023 Çarşamba
DHA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle Yunanistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette, ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da bekleniyor.


Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı nedeniyle yarın Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanının başkanlıkları ve ilgili Bakanların katılımı ile Atina’da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacak.


Mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor


Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.




#Konsey Toplantısı
#Yunanistan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan Başbakanı
#Kiryakos Miçotakis
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