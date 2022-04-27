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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Mushafı takdim töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Mushafı takdim töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

İstanbul Mushafı tanıtım toplantısı nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

İstanbul Mushafı'nı hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı, şahsım, milletim adıma tebrik ediyorum.

Özellikle hat sanatının İslam dünyasındaki güzide isimleri İstanbul'a göç ederek faaliyetlerini burada sürdürmüşlerdir. Kültür sanat merkezi olan İstanbul bu anlamda dünyaya yön vermiştir.

Sanatkarlar Mushaf'ı Şerif geleneğine başka bir boyut kazandırmışlardır. Hamd olsun, asırlar boyunca kesintiye uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Hayatımızın her alanında, özellikle geleneği olan sanatları korumamız gerekiyor. İstanbul'un hat sanatının merkezi olmayı sürdürmesi, tarihimizin devamını, geleceğimizin aydınlığını göstermektedir. Yazı sanatımızın bugünkü temsilcilerini kutluyorum.

Geleceği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak zorundayız.

Tarih farklı medeniyetlerin yükselişine ve düşüşüne tanık olmuştur. Son 3 asırdır ise ABD ve Avrupa kültürü dünyaya damga vurmuştur. Yumuşak güç unsurları denen içerikleriyle gündeme gelmiştir. Dilini ve mesajlarını siz üretmiyorsanız, sizi esir alan bir silaha dönüşür.

Geçmişte yaşanan acılardan, felaketlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki, Dünya yeniden ırkçılığın, ayrımcılığın, İslam düşmanlığının arttığı bir yere dönüşmüştür.

Batı medeniyeti yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir.

Avrupa'daki seçimlere ırkçı partilerin iktidar olma seviyesine ulaşmaları kaygı vericidir.

Yüzümüze tokat atana, ayağımıza çelme takana, haysiyetimizi saldırana eyvallah edecek değiliz.
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