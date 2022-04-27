Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

BBP Genel Başkanı Destici'den Gezi'yi savunan Akşener'e: Milliyetçi olduğunu iddia eden bir siyasi partinin genel başkanı buna nasıl sahip çıkabilir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de gündemi değerlendirdi.



HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'Hükümeti devirecek bir halk hareketiydi.' sözünü anımsatan Destici, şöyle devam etti: 'Sayın Akşener'in grup toplantısını izledim, hayret ettim. Milliyetçi olduğunu iddia eden bir siyasi partinin genel başkanı buna nasıl sahip çıkabilir?



Yalnızca mahkeme sonrası fotoğraf bile milliyetçi bir partinin tavrını ortaya koyması açısından yeterli. Bir tarafta CHP ve yanına aldığı PKK'nın, DHKP-C'nin siyasi uzantıları, TİKKO'cular, FETÖ'cüler, ne kadar terör örgütü varsa onlarla birlikte Gezi'yi savunuyor, açıklama yapıyor ve diğer tarafta Sayın Akşener de buna sahip çıkıyor, bunu savunuyor. Neredeyse milli bir mesele olarak görecek.



Bunu Türk-İslam ülküsüne, ülkücü harekete, Türk milliyetçiliğine, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya gönül veren tüm vatansever vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum.' dedi.