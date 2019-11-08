Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi programında konuştu
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi haftası açılış programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ordumuza Peygamber Ocağı, bu ocakta yetişen yiğitlere de Mehmetçik deriz. Dünyanın başka bir yerinde bunun örneği yoktur.

Müslüman Müslümanın kardeşidir. Biz Suriyeli kardeşlerimizi bombaların altına gönderemeyiz.

Mezhepçilik fitnesinin kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz.

İslam ülkelerinde palazlandırılan terör örgütleri, camide namaz kılan müminleri acımasızca katlediyor.

Peygamberimizin hayatı sadece biz ümmeti için değil kendisinden sonra gelen tüm insanlık için de en güzel örnektir.

Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez."

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