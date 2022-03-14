Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Almanya ile müşterek endişelere sahibiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 8 Aralık 2021'de göreve başlayan ve göreve başlamasının ardından ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Şansölyesi Scholz ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Scholz ülkemize ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Son derece dinamik ve güçlü olan ilişkilerimizin boyutları emsalsizdir. Sayın şansölye ile yakın işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız.

Gerek siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerimizi ele alma fırsatını bulduk. Şu anda sadece bölgesel değil; dünya gündemini teşkil eden, işgal eden Rusya-Ukrayna konusunda ağırlıklı olarak değerlendirme fırsatını bulduk.

NATO müttefiki iki ülke olarak müşterek görüş ve endişelere sahip olduğumuzu teyit ettik.

"ATEŞKES İÇİN ÇABALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir yandan güvenlik, diğer yandan çözüme yönelik diplomatik çabaların hızlandırılması yönünde mutabık kaldık.

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Türkiye olarak tarafları bir araya getirme, diyaloğun tesisi noktasında önemli ilerlemeler kaydedilmesine yardımcı olduk. Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları, dışişleri bakanımın da katılımıyla Antalya'da bir araya geldiler. Bu toplantı diplomasinin hanesine kaydedilmiş önemli başarıdır.

Kalıcı ateşkesin tesisi noktasındaki çabaları yılmadan devam edeceğiz. Gündemimizdeki ikili ve birçok meseleyi değerlendirdik. Almanya ile mevcut yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum. Yüksek düzeyli stratejik toplantısında sıra Almanya'da. İnşallah en yakın zamanda yüksek düzeyde stratejik konsey toplantımızı Türkiye'de gerçekleştireceğiz.

"TİCARET HACMİMİZİ 50 MİLYAR DOLARA TAŞIYACAĞIZ"

Bugün yaptığımız görüşmelerde gündemimizde ikili ve diğer birçok meseleyi değerlendirdik. G-20 üyesi ülkeler olarak ekonomik ortaklığımızı daha ileriye taşıma konusunu gündeme getirdik.

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İkili ticaret hacmimiz 41 milyar doları aşmış vaziyette. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız.

Almanya ile turizmdeki münasebetlerimizi aynı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız.

"ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN İKİ ÜLKENİN DE GURURU OLDU"

Almanya'daki 3 milyonluk Türk toplumunu ortak bir zenginlik olarak görüyoruz. Geçen sene Ekim'de Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıldönümünü idrak ettik. Türklerin emeklerinin bir kez daha takdir edilmesi bakımından güzel bir fırsat teşkil etti.

Kovid-19'da mücadelede Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Almanya hem Türkiye'nin gururu oldular. 14 Mart vesilesi ile kendilerini tebrik ediyorum.

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Almanya ile bölgesel konularda yakın iş birliği içerisinde çalışmayı önemsiyoruz. Son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik ve enerji olmak üzere birçok alanda anahtar yere sahip olduğunu ispatlamıştır. Almanya'nın AB içinde lider konumunda olduğu ülkelerden biri olduğu tartışmasızdır. Türkiye-AB ilişkilerinde Alman dostlarımızın yapıcı tutumunun devam edeceğine inanıyorum.

SCHOLZ'DAN PUTİN'E ÇAĞRI: ARTIK DURUN

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" dedi.

Scholz "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

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