Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Bunu yapanlar Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenliğe almasına karşılar.

Sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor.

Artık Türkiye eski Türkiye değil. Eline vur ekmeğini al uysallığında eski Türkiye değil.

Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabulleniyorlar.

2023'te yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkartarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağız.

Emniyetin verdiği resmi rakamları aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var, bu bir rekor.

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Bugün maşaları vasıtasıyla Türkiye üzerindeki geçmişteki amaçlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler var, şimdi ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar, sergilediğiniz şu birlik beraberlikle cevabını alacak.

Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık, bakmayız. Biz ensarı da biliriz muhaciri de biliriz.

Eğitimde 13 bin 587 adet yeni derslik inşa ettik, üniversitemizi yaptığımız yatırımlarla büyüttük, yurt yatak kapasitemizi 4 bin 778'e çıkardık.

Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 4 baraj, 4 göleti, 3 içme suyu tesisi kazandırdık, çiftçilerimize 16,5 milyar liralık tarımsal destek verdik.

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Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz.

Enerjide şehrimizin merkezi ile birlikte 7 ilçemizdeki vatandaşlarımızı doğalgaza kavuşturduk, Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz arzını bugün başlatıyoruz.

6 ilimizde tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda 3.3 milyar liranın üzerinde destek verdik.

Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için yenilenebilir endüstri bölgesi kuruyoruz, şehrimizi yenilenebilir enerjinin merkezi haline getireceğiz.

Ayrıntılar geliyor....

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı çağrı: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum