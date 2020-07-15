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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İşte Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme planı

LGBT'nin faaliyetleri ile yeniden gündeme gelen ve geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin çekilmesi gerektiğini söylediği 'İstanbul Sözleşmesi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da tavrını ortaya koydu. İstanbul Sözleşmesi'nin AK Parti'nin yapılan son MYK'sında dört saat boyunca ele alındığı kaydedildi. Erdoğan'ın hazırlanan ayrıntılı bir raporu partideki kurmaylarına anlattığı ve sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler vererek, Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti MYK, 13 Temmuz günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MYK, 13 Temmuz günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti’nin önceki gece yapılan MYK toplantısında dört saat boyunca İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantıda İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Bu sunum üzerine, söz alan üyelerin büyük bölümü de sözleşmeden çekilme yönünde görüş bildirdi. MYK üyelerinin çoğunluğu sözleşmedeki bazı ifadelerin ve maddelerin Türk aile yapısına ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu dile getirdi. Toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sözleşmeden çıkılması yönünde görüş bildirdi.

Numan Kurtulmuş: LGBT, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı maddelerin arkasına sığınıp faaliyet yaptı
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Numan Kurtulmuş: LGBT, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı maddelerin arkasına sığınıp faaliyet yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 2011'de imzalayarak taraf olduğu sözleşmeden çekileceği ve bu yönde bir çalışma yapıldığının sinyalini veren Kurtulmuş, 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi. Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye'ye ile uyuşmayan iki husus olduğuna dikkat çekerek, 'Bunlardan birincisi 'toplumsal cinsiyet' meselesi. Diğeri de 'cinsel yönelim' tercihleri. Bu iki meselenin, LGBT gibi marjinal unsurların arkasına sığınıp faaliyet yaptıkları alanlar olduğu görülüyor' ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan örneği

Aralarında Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un da bulunduğu bazı isimler ise toplantıda sözleşmeden çıkmanın doğru olmayacağını savundu. MYK üyelerinin bazıları da orta yol olarak sözleşmeden çıkmak yerine, ‘niyet beyanı’ ile hangi maddelerin uygulanmayacağının belirlenmesini istedi. Dört saat süren tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşme ile ilgili hazırlanan ayrıntılı bir raporu MYK üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi’nin bazı ülkeler tarafından da uygulanmasından vazgeçildiğini, bazı ülkelerin yüksek mahkemelerinin sözleşmeyi iptal ettiğini hatırlattı. Erdoğan, sözleşmenin hazırlanması, imzalanması, neler içerdiğine ilişkin rapordan alıntılar yaptı, ayrıca sözleşmeden çekilen Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’dan örnekler verdi. Bu ülkelerin çekilme gerekçelerinin sözleşmedeki eşcinselliği teşvik eden ifadeler olduğu bilgisini verdi. Erdoğan, bu raporla ilgili değerlendirmesinden sonra Türkiye’nin de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Erdoğan'ın sözleşmeden çekilme yetkisi var

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da uluslararası bir sözleşmeden çekilmenin nasıl olacağına dair teknik detayları anlattı. Buna göre, yürütme olarak Cumhurbaşkanı’nın başka bir işleme gerek kalmadan sözleşmeden çekilme yetkisinin bulunduğu belirtildi. Çavuşoğlu “Sözleşme’ye ilişkin hükümlerin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği belirtiliyor. Bugün Bakanlar Kurulunun yetkisi Cumhurbaşkanı’na geçtiği için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sözleşmeden çekilmek mümkün olabilir. Ama niyet beyanı diye bir yöntem de var. Türkiye, ilgili kurumlara mektup yazarak bu niyeti beyanını bildirebilir. Sözleşme’den çekilmeden, hangi konulara katılmadığını beyan edebilir” dedi.

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Kadınların hakları sıkıntıya girmemeli

MYK’da sözleşmeden çıkılması durulması, Türkiye’nin bu sözleşmeye dayanarak kanunlarda kadınların haklarının ve kazanımlarının sıkıntıya girmemesi için gerekli düzenlemeleri yapılması görüşü de dile getirildi.

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