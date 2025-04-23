Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde konuştu. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan şiddetli depremle ilgili de gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'daki depremlerle ilgili AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor." ifadelerini kullandı.