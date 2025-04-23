Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu

15:1623/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde konuştu. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan şiddetli depremle ilgili de gelişmeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'daki depremlerle ilgili AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor." ifadelerini kullandı.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'daki depremlerle ilgili AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#son dakika
#cumhurbaşkanı erdoğan
#açıklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON DEPREMLER İSTANBUL: İstanbul'da kaç deprem oldu? En büyük deprem kaç şiddetinde?