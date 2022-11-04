Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak bunun adına 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm akademisyenlere, hocalara ve uzmanlara teşekkür etti. Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı yönetimiyle zirvenin icrasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşları tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık olarak, son 2,5 yıldır sağlık kriziyle başlayan, akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyayız. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız, daha önce hiç alışık olmadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadromuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz."

TEKNOFEST kuşağı

"Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi kılacak, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: