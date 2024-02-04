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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük 2. camisi 'Şahinbey Millet Camii'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 17 bin kişi kapasiteli Şahinbey Millet Cami Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’ne katıldı.

Seren Som
Seren Som
16:51 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 17:47 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun camilere alışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.


“Camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 milyon 300 bin nüfusuyla hızla gelişen Şahinbey ilçemizde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin buluştuğu bu güzel eserle cami eksikliğinin büyük ölçüde azaldığına inanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu bu güzel eser için teşekkür ediyorum. Selçuklu ve Osmanlı'yı buluşturan mimarisiyle Şahinbey Millet Camii sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak donatıldı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camilerimizde bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle ve milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyoruz. Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin birlik ve beraberliğin müminler arasındaki ebedi kardeşliğin sembolüdür. Camiler hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi başta olmak üzere camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum. İbadetlerimizi yaptığımız mekanların ötesinde buraları merkez edinerek kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız” şeklinde konuştu.



“Çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha sık faydalanmalarını sağlamalıyız. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının mutlaka kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, söyleşiler, sohbetler, Mevlid-i Şerifler, çeşitli etkinliklerle bu güzel eserin hakkını vermenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı kendisine, ailesine, vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı kuşaklar olarak yetiştirmek ancak bu şekilde mümkündür. Diğer türlü nesillerimizin içki, kumar, uyuşturucu, terör, şiddetin pençesine düşmesinin önüne geçemeyiz. Bu ulvi görev için çalışan, koşturan pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıf, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserin tekrar hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Millet Camii dualarla ibadete açıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyenin ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın ailesi ile görüştü. Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, tedavi gören hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hastanede tedavi gören, kaza kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ın eşi ve yakınları ile de görüşerek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#Şahinbey Millet Cami
1 saat önce
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