Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük 2. camisi 'Şahinbey Millet Camii'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 milyon 300 bin nüfusuyla hızla gelişen Şahinbey ilçemizde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin buluştuğu bu güzel eserle cami eksikliğinin büyük ölçüde azaldığına inanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu bu güzel eser için teşekkür ediyorum. Selçuklu ve Osmanlı'yı buluşturan mimarisiyle Şahinbey Millet Camii sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak donatıldı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camilerimizde bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle ve milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyoruz. Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin birlik ve beraberliğin müminler arasındaki ebedi kardeşliğin sembolüdür. Camiler hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi başta olmak üzere camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum. İbadetlerimizi yaptığımız mekanların ötesinde buraları merkez edinerek kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız” şeklinde konuştu.