Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı: Edebiyatımızda silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 6. yılında Nuri Pakdil'i andı: Edebiyatımızda silinmez izler bıraktı

19:2818/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
Nuri Pakdil - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Nuri Pakdil - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyat ve kültür dünyasında silinmez izler bırakan şair-yazar Nuri Pakdil’i vefatının 6. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rahmetle andı. Erdoğan, Pakdil’in Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava ve gönül insanı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbindeki Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan çok değerli bir dava adamı, bir gönül insanı olan, edebiyatımızda ve kültür dünyamızda silinmez izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.


