Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz bebeğimiz Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nü tebrik ediyorum

"Gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz' ifadeleriyle Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü tebrik ederek, "Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.