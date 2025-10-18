Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz bebeğimiz Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nü tebrik ediyorum

Yeni Şafak
18:12 18/10/2025, Cumartesi
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz' ifadeleriyle Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü tebrik ederek, "Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum."




