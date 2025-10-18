Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz bebeğimiz Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını muhabbetle selamlayan Erdoğan, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.
"Gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz' ifadeleriyle Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü tebrik ederek, "Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
"Can dostumuz, kardeşimiz, göz bebeğimiz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34’üncü yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu gurur gününde değerli gardaşım İlham Aliyev’i ve tüm Azerbaycan halkını muhabbetle selamlıyorum."