Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da katıldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans toplantısı yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara'dan katıldı.

100 bin mahkuma tahliye: Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkacak
GÜNDEM
100 bin mahkuma tahliye: Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkacak
Abone Ol Google News
İşe Devam Kredi Desteği geliyor

İşe Devam Kredi Desteği geliyor

Üç kamu bankasından yeni ekonomi destek paketi.
32 bin personel alınıyor

32 bin personel alınıyor

​Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve sürekli işçi...
Ters kelepçe taktılar

Ters kelepçe taktılar

Tepki toplayan saygısızlığı şaka olsun diye yapmış.
'Takıntılılar' arıyor

'Takıntılılar' arıyor

Online terapide talep patlaması... İşte şikayetler:
Dünyayı<br>'canından' edecek!

Dünyayı
'canından' edecek!

Vahşi hayvan pazarları virüs saçıyor: Ebola, SARS ve Kovid-19
İtalyan başkanlar çileden çıktı

İtalyan başkanlar çileden çıktı

Parti yapıyormuşsunuz, polis gönderiyorum alev makinasıyla...

Tüm gözler onlarda

Tüm gözler onlarda

​Okul tatili için Bilim Kurulu kararını açıklayacak...
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.
Stokçular<br>yine devrede

Stokçular
yine devrede

Patates depoya kapatılınca fiyatı yüzde 100 arttı.
Açık satışı yasaklandı

Açık satışı yasaklandı

​Ekmekteki büyük tehlikeye karşı koronavirüs tedbiri.
FETÖ'den sinsi plan

FETÖ'den sinsi plan

​Uzmanlar uyardı: Şimdi de koronavirüs üzerinden saldırıyorlar
Şikayetçi değilim

Şikayetçi değilim

İhsan Amca, ceza verilmesine bile üzülmüş.
Hastalığı<br> yayabilir erteleyin

Hastalığı
yayabilir erteleyin

Çay üreticilerine dikkat çeken koronavirüs çağrısı.
Sokağa çıkma<br>yasağı olacak mı?

Sokağa çıkma
yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar.
Ev kiraları<br>ertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
Virüsün Türkiye'de<br>biteceği tarih

Virüsün Türkiye'de
biteceği tarih

​Uzman isim 'Halk kurallara uyarsa' diyerek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.