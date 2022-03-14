​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i ağırladı: Yeni bir sayfa açalım

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünya liderleriyle yoğun bir mekik diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Erdoğan, Başbakan olduktan sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Miçotakis ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Vahdettin Köşkü’ndeki basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

AKDENİZ, GÖÇ VE SAVAŞ

İki ülkeyi Ege ve Akdeniz’de karşı karşıya getiren konular başta olmak üzere göç, Rusya-Ukrayna savaşı, güncel jeopolitik gelişmeler gibi yoğun gündemli görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı da bir açıklama yaptı. Görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

AVRUPA İÇİN ORTAK SORUMLULUK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Erdoğan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

Boğaz’a karşı sohbet

Erdoğan-Miçotakis görüşmesine ilişkin paylaşılan fotoğrafta iki liderin, boğazı karşılarına alarak gerçekleştirdikleri samimi sohbet dikkat çekti. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eliyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü gösterdiği görülüyor. Çalışma yemeğinde iki liderin kravat takmamayı tercih etmesi de dikkat çekti.

Bizi birleştiren sorunlara odaklandık

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi. Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, “İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık” dedi. Miçotakis, Ukrayna’daki gelişmeleri de hatırlatarak “İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Bugün yine Ukrayna’da sivillerin hayatını kaybettiği trajik görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli.” ifadesini kullandı.

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BM’den teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve barış için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

GÜNDEM Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor