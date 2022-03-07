Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.Pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndakia ayin sonrası Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek. DÜNYA İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak DÜNYA Aleksis Çipras'tan, Türkiye ile diyalog çağrısı DÜNYA Miçotakis Türkiye’yi ABD'ye şikayet etti DÜNYA Yunan parlamentosunda Türkiye hazımsızlığı: 'Tecrit edildiklerine hâlâ inanan var mı?' EKONOMİ Komşu çaresiz: Atina, Türk İHA ve SİHA'larına karşı çözüm arayışında