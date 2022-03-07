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POLİTİKA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiyeye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Arşiv- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de 13 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndakia ayin sonrası Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek ve iki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek.

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