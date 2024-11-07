Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
ABD, geride kalan gün sandık başına giderek yeni başkanını seçti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'i mağlup ederek ikinci kez başkanlığa seçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın başkanlığa seçilmesini X hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.
"Türkiye ile ABD arasındaki iş birliği gelişmeli"
İki lider, akşam saatlerinde bir de telefonda görüştü.
Trump'ı tebrik eden Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."