Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile…