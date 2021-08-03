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ANKARA

Cumhurbaşkanı  Erdoğan'dan Kays Said'e demokrasi mesajı: Meclis açık kalsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta meclis çalışmalarını donduran mevkidaşı Kays Said ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede meclis faaliyetlerinin devam etmesinin önemini vurguladı. Gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, Tunus’taki istikrarın, iç barışın ve huzurun korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğuna işaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı ​Erdoğandan Kays Saide demokrasi mesajı: Meclis açık kalsın
Kays Said

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tunus’un istikrarını, iç barışını ve huzurunu korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğuna işaret ederek, son günlerde Tunus’ta yaşanan gelişmeleri bu bakımdan dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

MECLİS AÇIK KALSIN

  • Tunus’un bu sıkıntılı dönemi atlatarak yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını ifade eden Erdoğan, demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğunu vurguladı. Problemlere çözüm üretme, sağlıklı tartışma ve diyalog zemini olarak Meclis’in çalışmalarını sürdürmesinin hayati değere sahip olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta demokrasinin korunması, özgürlüklerin garanti altına alınması ve hukukun üstünlüğünün gözetilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
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