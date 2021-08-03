Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kays Said'e demokrasi mesajı: Meclis açık kalsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’ta meclis çalışmalarını donduran mevkidaşı Kays Said ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede meclis faaliyetlerinin devam etmesinin önemini vurguladı. Gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, Tunus’taki istikrarın, iç barışın ve huzurun korumasının bölgenin selameti açısından da son derece mühim olduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede demokratik geçişin bölgedeki ilham kaynağı Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin tüm zorluklara rağmen devam etmesinin, hem Tunus hem de bölge demokrasisi için önemli olduğuna işaret etti.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 02:56 Yeni Şafak