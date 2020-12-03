Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
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