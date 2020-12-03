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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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