Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Lokman Özdemir
14:3014/10/2025, Salı
Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı
Ankara'da AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu.


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Ak Parti Ekonomi İşleri Başkanlığımızın kıymetli mensupları çok değerli yol ve dava arkadaşlarım hanımefendiler beyefendiler sizlerin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyor. Ankara dışından toplantımızı teşrif eden kardeşlerime hoş geldiniz diyorum.


Ayrıntılar geliyor...


#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Ankara
