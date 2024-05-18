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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı diledi.

19:14 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:32 - 18/05/2024 Cumartesi
AA
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

ERZURUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hınıs ilçesinin Bellitaş Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, burada dua edilip helallik alındı.

Bayraklarla donatılan köy meydanında düzenlenen askeri törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlardan taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu.

Bekar olan şehit Kabala'nın naaşı, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirmişti.​​​​​​​


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Recep Kabala
#Şehit
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