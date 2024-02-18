Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er Ay'ın ailesine taziye mesajı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi. Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.