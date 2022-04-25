Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı

Dünya

ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti. Ukrayna lideri Zelenskiy, dün Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.