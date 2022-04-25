Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis Zafer Matın ailesine başsağlığı mesajı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis Zafer Matın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Kafasına atılan taş sonucu düşerek şehit olmuştu: Polis memuru Zafer Mat'a son görev
FOTOĞRAF 9
Title
Takip ettiği şüpheli Burhan Bağış'ın attığı taşın başına isabet etmesiyle 2 metre yükseklikten düşerek şehit olan Zafer Mat için Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Title
Köy meydanındaki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Title
Bakan Soylu, cenaze namazı öncesi şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Title
Soylu, şehidin annesi Güllefere, babası Mahir, eşi Zeynep Mat'a taziye dileğinde bulunduktan sonra \"Babam cennete gitti, şehitler ölmez\" diyen şehidin kızı Fatma Zehra (8) ile konuştu.
Title
Yozgat Müftüsü Ali Gülden'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mat için helallik alındı.
Title
Daha sonra Bakan Soylu'nun omuz verdiği şehit Zafer Mat'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.
Title
Title
Title
Kafasına atılan taş sonucu düşerek şehit olmuştu: Polis memuru Zafer Mat'a son görev
İstanbul'un Fatih ilçesinde takip ettiği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan polis memuru Zafer Mat, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


ATOM 40 göreve hazır

ATOM 40 göreve hazır

Türk piyadesinin ateş gücü olacak.
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'
Bursada uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti

​Yerleşim bölgesine düşen uçak alev aldı.

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.

​Yetkililer anında harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.