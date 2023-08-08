Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Putin ile ortak paydada buluşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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"Türkiye krizin çözümünde anahtar ülke"
"Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.
17 Temmuz itibarıyla askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.
Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir."