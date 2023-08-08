Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Putin ile ortak paydada buluşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası alandaki yerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayağımıza vurulan prangadan kurtulduk. Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye olayları tribünden izleyemez. Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir. Türkiye eksenli bir okumayla bölgemizdeki olaylara müdahil oluyoruz" ifadelerini kullandı.