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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Putin ile ortak paydada buluşacağız

Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği bölgede yaşanan hadiseleri tribünden seyredemeyeceğini vurguladı. "Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir." diyen Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin de "'Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum. Ortak paydada buluşacağız" dedi.

21:27 . 8/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Üç kıtanın kalbinde yer alan Türkiye, hadiseleri tribünden seyredemez."
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Sahada ve masada güçlü olmak bizim için tercih değil mecburiyettir."
diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Putin ile ortak paydada buluşacağız

Sözlerinin devamında Rusya'nın çekildiğini duyurduğu Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na da değinen Erdoğan,
"Sayın Putin ile ortak paydada buluşacağız"
dedi.
Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete vurgu yapan Erdoğan,
"'Afrika ülkelerinin tahıla ulaşması için Putin de bizim gibi hassasiyet gösteriyor. Sonuç elde edeceğimizi umuyorum."
ifadelerini kullandı.

"Türkiye krizin çözümünde anahtar ülke"

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır.

17 Temmuz itibarıyla askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor.

Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Ukrayna
#Rusya
#Türkiye
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