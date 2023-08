Bin yıllık tarihimiz boyunca elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Önce Çanakkale'de sonra da Kurtuluş Savaşı'nda bizi yok etmeye çalışanlara karşı insanlık tarihinin en destansı mücadelesini verdik. Dün işgalcilere karşı verdiğimiz mücadelenin benzerlerini son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerime salınan terör örgütlerine karşı veriyoruz. Vatanımızı parçalamak, devletimize diz çöktürmek için her yolu denediler. Ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. Ne ASALA terör örgütünün ne de bölücü örgütlerin karşısında geri adım attık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize el sürdürmedik.