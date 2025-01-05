Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Rize'de, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşa hizmet konusunda AK Parti teşkilatına uyarılarda bulunan Erdoğan, hizmeti göz ardı edenlere asla müsaade etmeyeceğini ve bunu yapanlara hakkını helal etmeyeceğini söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilatlara uyarı: Hakkımı asla helal etmem Gündem / Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamd olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. "





"Millete hizmet konusunda daha gidecek çok yolumuz var"

"Vefat eden yol arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Nöbeti devrenden arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Karadeniz'e Karadenizliye Rize'ye Rizeliye yakışan da budur. Siz kalbinizle ve desteğinize bizimle olduğunuz sürece kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin milletine olan sevdası tükenmez. Bu öyle bir sevda ki asla eksilmez, azalmaz. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

Millete hizmet konusunda daha gidecek çok yolumuz var."





"Emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz"

"Türkiye Yüzyılı'nda da mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturmak bize nasip oldu. Çıtayı biraz daha fazla yukarıya taşıdık. Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılının yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz."





"Sadece siyasi başarımızı değil canımızı da borçluyuz"

"Biz bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil canımızı da borçluyuz. 15 Temmuz Darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, binleri, onbinleri, yüzbinleri nasıl unutabiliriz. Onların verdiği mücadeleyi unutursak kalbimiz taş kesilir. Hep birlikte bir kez daha tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var."





"Hedefimiz terörsüz Türkiye"

"Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur."





'Hakkımı helal etmem'

"Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı, ister belediye başkanı, ister milletvekili olun benim bir vatandaşım gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere hava etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben Genel Başkanınız olarak sizlere hakkımı helal etmem. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gelebilir ama bilin ki Genel Başkan çok şikayet alıyor. Benim bu şikayetleri burada haykırmam, bunu hepinizin bilmesi gerekiyor. Altını çizerek tekrar ediyorum, makam ve mevki beklentisiyle değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir."





"Bizim siyaset mühendislikleri ile işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Biz kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir AK Parti'yiz. Bizim ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz."





"Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır"

"Yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler. "





"CHP'li şehirlerin hali ortada"

"İstanbul, Ankara, İzmir gibi CHP'li şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Milletimizin bu çirkin oyuna gelmemesi için önce yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer ortaya çıkaracağız."





"Rize ilk defa demiryoluyla tanışacak"

Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin şehirlerimizi (Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı) birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz" Böylelikle Rize'miz de demiryolu ile tanışmış olacak.







